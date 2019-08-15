Юрий Шатунов отказывается не петь «Белые розы»

Об этом сообщил ТАСС в четверг PR-менеджер артиста Аркадий Кудряшов.

Ранее в четверг продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram, что Шатунов "решил больше не петь репертуар группы". "Представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май", на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах <…> Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май"… Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права", - написал продюсер.



Юрий Шатунов

В беседе с ТАСС Разин уточнил, что ООО "Честная музыка" получила права от компании "Монолит" и предложила всем исполнителям песен "Ласковый май" перезаключить договор. По его словам, сам он подписал документ.

По словам Кудряшова, Шатунов "не в курсе" такого решения.

"Как он пел "Белые розы", так и будет петь, как пел "Седую ночь", так и будет петь. Это его песни, его "визитная карточка". И притом, у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично", - сказал Кудряшов. Он также порекомендовал поклонникам Шатунова получать информацию в его официальных соцсетях и на сайте.

Юрий Шатунов приобрел известность во время работы в группе "Ласковый май", в которой был солистом с 1986-го по 1991 год. После этого начал сольную карьеру.