Андрей Разин запретил Юрию Шатунову петь «Белые розы»

Руководитель группы «Ласковый май» сделал официальное заявление, в котором подтвердил, что Шатунов больше не имеет права исполнять на концертах и в эфирах песни «Ласкового мая».

Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах. На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием. Ну, а я постараюсь сделать все возможное, чтоб вы не забывали песни, которые в течение тридцати лет мы пели для вас. Ведь это - лучшие песни, которые созданы в своё время и я надеюсь, что они останутся навсегда в ваших сердцах.

Также, хочу передать для всех радиостанций, включая «Ретро-FM», что воспроизведение песен группы «Ласковый май» в исполнении Андрея Разина разрешено. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил. Многие спрашивают: «будет ли петь Юра Шатунов песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах?» Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар. Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромные штрафы.