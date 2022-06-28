Юрия Шатунова похоронили

Церемония прошла в закрытом режиме.

Мероприятие охраняли сотрудники Росгвардии. Прах певца захоронен на участке 24А. Рядом с ним покоится советский футболист Виктор Понедельник.



Захоронение праха Юрия Шатунова





Накануне тело певца было кремировано. По словам экс-директора Шатунова, часть праха развеют в Германии над лесным озером, где любил отдыхать Юрий.

Сегодня на закрытой церемонии присутствовали только самые близкие певца. С 29 июня его могилу смогут посетить все желающие.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт.