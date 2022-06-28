Юрия Шатунова похоронили

Церемония прошла в закрытом режиме.
Мероприятие охраняли сотрудники Росгвардии. Прах певца захоронен на участке 24А. Рядом с ним покоится советский футболист Виктор Понедельник.
Накануне тело певца было кремировано. По словам экс-директора Шатунова, часть праха развеют в Германии над лесным озером, где любил отдыхать Юрий.
Сегодня на закрытой церемонии присутствовали только самые близкие певца. С 29 июня его могилу смогут посетить все желающие.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт.
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