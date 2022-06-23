Умер Юрий Шатунов

Причина смерти — обширный инфаркт с остановкой сердца. Вчера вечером Юра отдыхал с тремя друзьями за городом — в селе Растуново. За ужином музыканту стало плохо, приятели сначала отвезли его на своей машине в местную больницу. Там врачи заподозрили инфаркт и вызвали скорую, чтобы его доставили в домодедовскую больницу. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его смогли запустить. Певца довезли до клиники, где он скончался.

По словам его менеджера, артист был трезв — "не было алкогольного или наркотического состояния".

Оторвавшаяся бляшка в сердце спровоцировала инфаркт миокарда у Юрия Шатунова. Об этом «Звезде» рассказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов. На момент поступления Шатунова в больницу, исполнитель был в состоянии клинической смерти.

«В общей сложности почти два часа врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, не удалось его спасти», — сказал Осипов.

Последние несколько лет Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным за права на песни «Ласкового мая». В июне певец выиграл суд, но Разин собирался продолжать тяжбы. «Шатунова ждут огромнейшие иски», — писал Разин в соцсетях (посты уже стерты).



Юрий Шатунов





«Мы новые песни писали, два новых трека. Неделю назад одну песню закончили, еще над одной работали: только-только наброски сделали по музыке, по тексту, по всему. Мы дружим 14 лет. Я был автором стольких его песен. Вчера общались вечером, плохо ему не было. Смеялись», - рассказал друг Шатунова Андрей Картавцев.

«Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры. Царствие ему Небесное», - отозвался Андрей Разин.

Есть видео последних минут жизни Шатунова, где друзья пересаживают певца из своей машины в карету скорой помощи. Андрей уже не может идти сам, ему плохо, друзья волокут его на себе. Через 20 минут его сердце остановится карете скорой помощи по пути в больнице.

Последние 15 лет Юрий Шатунов жил в Германии, там он поселился вместе со своей женой Светланой. Шатунов с супругой воспитывали двоих детей — сына Дэнниса (ему сейчас 15) и дочку Эстель (8 лет).

В Россию Юрий приезжал исключительно на выступления и гастрольные туры. Свой последний тур легенда 80-х провел по Подмосковью, дав в июне подряд 8 концертов. В ноябре этого года у Шатунова было запланировано турне по Сибири и Алтаю.

Зрители концерта, состоявшегося 15-го июня, сообщают, что певец предупреждал со сцены о возможности прекращения выступления в любой момент из-за недомогания. Этого всё-таки не произошло. Шатунов отыграл шоу до конца, но прерывался, чтобы ему сделали укол. ё Место и время похорон Юрия Шатунова определит его жена. Сейчас она находится в Германии. По словам директора артиста, предположительно, Шатунов будет похоронен на Троекуровском кладбище.