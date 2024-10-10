«Руки вверх» перезаписали «Студент 2024»

Оригинальная версия песни входит в альбом «Дышите равномерно» (1997). Ремейк был осуществлен на фоне проблем группы «Руки вверх» с авторскими правами на ранние песни, принадлежащие издательству «Джем». Сам Сергей Жуков приурочил премьеру к выходу фильма «Руки вверх», в котором она звучит.

«Она называется «Студент» — да, вы не ослышались, это именно новая песня, которая называется «Студент». У первоначального «Студента» в следующем году будет юбилей — 30 лет. И я решил, что это хороший повод переосмыслить эту же тему в новых реалиях. Это совершенно новая песня с новыми словами, новой мелодией, но той же самой темой и старым ламповым звучанием», - говорит Сергей Жуков.

Для создания «старого лампового звучания» Сергей Жуков скупил все синтезаторы и другие музыкальные инструменты, которыми пользовались музыканты «Руки Вверх» в те годы, и использовал их для перезаписи песни.

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Сергей Жуков

Как ожидается, Сергей Жуков перезапишет все старые песни, имеющие ныне проблемы с авторскими правами. Так же сделала в аналогичной ситуации американская певица Тейлор Свифт.

Фильм «Руки вверх!» вышел в российский прокат 10 октября 2024 года.