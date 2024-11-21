Фильм «Руки вверх!» выходит в онлайн

Байопик, собравший более 900 миллионов рублей в прокате, рассказывает о взлёте самарской поп-группы на вершину отечественного шоу-бизнеса и личных переживаниях Сергея Жукова. Музыкант принял активное участие в создании картины: он выступил на проекте консультантом, стал соавтором сценария и композитором.



Сергей Жуков

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Одновременно с релизом картины подписчиков ждет фильм о фильме, из которого зрители онлайн-кинотеатров узнают, что общего у Сергея Жукова и Влада Прохорова, почему съемочная группа не смогла работать в родной квартире музыканта в Димитровграде и через что пришлось пройти супруге Сергея, Регине Бурд, ради съемок в картине.

Действие байопика охватывает временной промежуток с детства Сергея Жукова до наших дней. Музыканта в ранней юности сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров, а в современности он появляется на экране сам. Зрители увидят и одного из основателей группы Алексея Потехина — а в молодости его сыграл Илья Русь. Роли также исполнили Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артём Осипов, Фёдор Лавров и другие.