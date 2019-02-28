Ольга Серябкина: Инстаграм у Кати Кищук не отнимали. Она его отдала!

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Ольга Серябкина снова грудью встала на защиту Максима Фадеева. Она пояснила отъем инстаграма у бывшей солистки «Серебра» Кати Кищук, как смогла.

В эфире шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» Ольга Серябкина рассказала о скандальной ситуации.

По словам Серябкиной, Катя сама приняла решение уйти.

«Мы общаемся, все отлично. Таня осталась у нас в компании, она что-то пробует, экспериментирует, ищет себя. Катя продолжает заниматься музыкой, но уже самостоятельно», — отметила Ольга.

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Куда более двусмысленно прозвучала ее фраза о спорном аккаунте в Инстаграм.

«Инстаграм у нее не отобрали. У Кати всегда была своя собственная страница. Она просто вернулась на нее. Подписчики для нее не проблема. Страницу никто не отнимал. А свою из Serebro она отдала девочкам из нового состава», — рассказала Ольга.

Во всех скандалах, которые так или иначе связаны с Фадеевым, певица всегда встает на его защиту.

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