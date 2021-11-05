Елка выпустила песню «Моя звезда» из будущего альбома

Автор музыки и слов: Егор Солодовников. В альбом войдет также ранее выпущенный трек «Космос».
«Ну что, в добрый путь, альбом. Я все еще верю в то, что музыка нужна. В вечном информационном шуме ее порой так сложно расслышать, но она умеет ждать своего момента. И мой альбом дождался выхода. И своего слушателя найдет и обласкает. Утешит, успокоит, обнимет и приютит. Я люблю это всё. Искренне люблю свою простую музыку, в которую я бережно складываю важные для себя мысли», - говорит Елка.
Альбом «Без обид» выходит 12 ноября, и уже доступен для предзаказа.
«Типичная для Елки и Егора Солодовникова баллада, ничем не удивляющая. Процент холостых песен у Елки увеличивается с пугающим размахом. Может быть, ей стоит поработать с новыми авторами?», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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