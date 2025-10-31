Елка набрала песен на альбом «Кайфово и глупо»

В добавление к представленной ранее песне «Понедельник» вошли две новые композиции. Одна из них называется так же, как и EP. А вторая именуется лаконично — «Всё». Треки продолжают развитие её авторского звучания в жанре современного инди-попа.

Основная идея релиза — это лёгкость и радость. Слушателям предлагают находить счастье в простых вещах, даже в осенней меланхолии. Звучание композиций тёплое и уютное. Аранжировки продуманные, с изящными инди-поп акцентами. Вокал Ёлки остаётся мягким, но уверенным и внушающим доверие.



Елка

Тексты песен написаны в соавторстве с Рожденом Ануси и Егором Сесаревым. Они сочетают игривость с искренностью, создавая эффект живых и настоящих эмоций.

По сравнению с зажигательным попом 2010-х годов, нынешняя музыка Ёлки более спокойная и вдумчивая. В предыдущем сингле «Понедельник» главную роль играла акустическая гитара. Лирика там абстрактная, без чёткого сюжета, но передаёт готовность начать всё заново, не оглядываясь на чужое мнение.