Елка вяло спела со своим альтер-эго

Приджазованный дуэт - разговор между двумя певицами, когда Мари спрашивает Лизу, «как так происходит, что ты можешь всех простить», и говорит, что она когда-то видела ее только по телевизору, а теперь они близкие подруги. Елка в ответ советует «жить в кайф». При этом автор музыки и слов: Мари Краймбрери.

