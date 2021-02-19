Елка вяло спела со своим альтер-эго

«Мне всегда хотелось экспериментировать в музыке. Около пяти лет назад задумалась об альтер-эго, о возможности петь песни другого наполнения и характера. Причин для исполнения этих песен под новым именем было много, одна из них опасение, что люди, которые успели полюбить меня одной, скорее всего не будут готовы принять меня в другом образе. Недавно я и сама задумалась – а я? Я принимаю себя разной? Люблю? Понимаю? Сейчас пришло мое время диалога с самой собой – разной, пришло время принятия и надежды на понимание себя. Я в пути. Дорога к раскрытию себя. Время вопросов к себе самой – честных и таких нужных. Оставаться собой, позволяя себе не просто погружаться в разные состояния, но творить в них. "Девочка" и стала в определенный момент неожиданным диалогом, когда так важно допустить, разрешить себе самой чувствовать, переживать, проживать пусть даже не самые простые эмоции».
Елка все дальше отходит от коммерческого попа, который принес ей славу. В новом треке Елка далека от мелодизма, интонирования и хуков. Это принципиально инди-песня, которая вряд ли окажется в ротациях радио или стримингов. Напомним, что Елка и начинала с андеграундного r'n'b клубного саунда.
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