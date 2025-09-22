Елка в понедельник выпустила «Понедельник»

Ранее певица ушла из лейбла Velvet Music без скандалов. Сегодня она заявила, что начнет сотрудничество с Рустом Киреевым в качестве нового пиарщика, и поздравила его с вступлением в ее команду.
«Я очень ждала этого дня. Переживала. Я перебирала в голове фразы, выбирая ту, которая поточнее опишет то, что я хочу сказать. И вот он, понедельник. А всё, чего мне на самом деле хочется, это откатиться на кусок жизни назад, протянуть другу наушники со своей демкой, которую я обожаю, от которой я в восторге, и сказать «послушай мою песню»», - говорит Елка.
«Я не соткана из твоих снов
Я не каждая к чему готов ты
Я лишаю себя слов
Ради тебя
Ради любви», - поет Елка.