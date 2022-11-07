Елка: Музыка должна лишь подзвучивать и подсвечивать, а не напирать!

«У нас очень во многом взгляды сходятся. Услышав нашу минималистичную версию песни, Макс окончательно и бесповоротно убедился в том, что он тоже хочет сделать очень лаконичный ролик с сильными образами, с огромным пространством для домыслов и воображения. Мы сошлись на том, что такой ролик хорошо подойдет к этой песне. Я давно мечтала поработать с Максом. И это был тот самый случай, когда очень приятно не только познакомиться с человеком, но и не разочароваться в нем».



Елка

В студии шоу «Мурзилки Live» певица исполнила песню «Заново» вживую, а также подарила слушателям атмосферные версии других своих лиричных композиций, среди которых «Грею счастье», «Моревнутри», «Не брошу на полпути», «Уберегу ли тебя» и «Мир открывается».

Мурзилки не смогли пройти мимо темы о бытовом райдере певицы, весть о котором вызвала резонанс в СМИ. Ёлка подтвердила, что в нем действительно указаны гречка, ровно 10 вареных яйц, авокадо и молчаливый водитель, но не считает его необычным.

«Я ем и все едят. Еда – это прекрасно. Но я уверена, что никого не удивила тем, что иногда люблю поесть. И в 5 утра после аэропорта я не самый болтливый и приветливый человек. Мне кажется, это абсолютно нормально».



Елка

Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар вспомнили и другой случай, когда певица по-настоящему удивила аудиторию. На спортивно-музыкальном «Фестивале #1», который проходил на Автодроме в Сочи, выступление певицы весьма сильно отличалось от привычного фестивального. В студии «Авторадио» артистка рассказала о своем отношении к концертам и объяснила почему предпочитает такой формат – вести разговор по душам со зрителями, сидя на сцене…



Елка

«Концерты и музыка в целом - для того, чтобы у нас была возможность отключаться от всего на свете, думать о чем-то своем, пребывать в своем настроении, в своем состоянии. Музыка должна лишь подзвучивать и подсвечивать это, а не давить и точно не напирать».