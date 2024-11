Linkin Park выпустил альбом «From Zero» с новой вокалисткой

В альбом «From Zero» вошли 11 песен, включая синглы «The Emptiness Machine», «Heavy Is The Crown», «Over Each Other» и «Two Faced».

Продюсером альбома выступил Майк Шинода, один из фронтменов Linkin Park.

«Спасибо, что двигаетесь вместе с нами. Этот альбом - воплощение надежды, признательности и того, как мы зажигаем с моими братьями и сестрой. Альбом «From Zero» уже вышел. Поехали!»

Название релиза имеет двойной смысл. Его прямой перевод, «С нуля», символизирует новую эпоху в карьере группы. В то же время это отсылка к первому названию Linkin Park, - Xero.

Linkin Park 2024

Эмили Армстронг – не единственный новый участник группы: в 2023-м к Linkin Park присоединился барабанщик Колин Бриттэн, заменивший Роба Бурдона.

Поклонники могут заказать издание на виниловой пластинке (в разных вариантах оформления), аудиокассете, компакт-диске, а также в коллекционном CD-варианте с фотозином в комплекте.

С сентября группа находится в большом турне, которое продлится еще год, до середины ноября 2025-го, и охватит четыре континента.

Критики уже назвали From Zero «новым началом» группы, которое уважает своё наследие и открывает новые перспективы. Такие треки как «Emptiness Machine» и «Cut the Bridge» демонстрируют вокальное взаимодействие Майка Шиноды и Эмили Армстронг, создавая мощную эмоциональную динамику. Среди других композиций можно выделить «Heavy is the Crown» с атмосферным видеоклипом в стиле анимационного сериала «Аркейн» и песню «Two Faced», отсылающую к ранним хитам группы.