Linkin Park выпустил клип на «лучшую песню» «Up From The Bottom»

Это первая новая работа коллектива после выхода альбома «From Zero» в ноябре 2024 года. Трек будет включён в делюкс-версию пластинки, релиз которой запланирован на 16 мая.

В недавнем интервью для Billboard Джо Хан, один из участников Linkin Park и режиссёр клипа, назвал «Up From The Bottom» «лучшей песней, которую группа когда-либо создавала». Майк Шинода согласился с ним и добавил, что это один из самых удачных клипов в их карьере.

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Linkin Park

«Мы безмерно благодарны за тёплый приём альбома “From Zero”, — отметил Шинода. — Это новая глава в нашем путешествии. Связь с нашими фанатами оказалась крепче, чем мы могли представить. Спасибо, что вы с нами».