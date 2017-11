Linkin Park посвятит альбом «брату Честеру»

Музыканты Linkin Park подготовили к релизу альбом под названием One More Light Live, собранный из песен, которые звучали во время последнего турне с покончившим жизнь самоубийством солистом группы Честером Беннингтоном.



На официальном сайте Linkin Park появилось послание Беннингтону и поклонникам группы, в котором сообщается, что этот альбом посвящается «брату Честеру».

Альбом One More Light Live будет выпущен 15 декабря.​

Треклист:

1. Talking To Myself

2. Burn It Down

3. Battle Symphony

4. New Divide

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. Whaat I've Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out