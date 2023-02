Linkin Park выпустил клип с голосом покойного Честера Беннингтона

Основной вокал в треке принадлежит Честеру Беннингтону, покончившему с собой по причине глубокой депрессии в июле 2017 года в возрасте 42 лет.

Клип на песню создан с помощью нейросетевых технологий в стиле аниме, а его создателем является художник Мачей Кучара, который работал в известной игровой студии Naughty Dog, а также над созданием игры The Last of Us.



Честер Беннингтон

«Найти «Lost» было все равно, что найти любимую фотографию, о которой вы забыли, что она когда-то была сделана, как будто она ждала подходящего момента, чтобы показать себя», — прокомментировал Майк Шинода.

Композиция войдет в юбилейное издание пластинки Meteora. Обещается, что на переиздание пластинки попадут еще шесть неизданных песен «Fighting Myself», «More The Victim», «Massive», «Healing Foot», «Wesside» и «Resolution». Бокс-сет «Meteora 20th-Anniversary Edition» выйдет 7 апреля.

После смерти Честера Беннингтона группа, которая до этого трагического момента выпустила семь студийных альбомов, разошедшихся общим тиражом около 100 миллионов экземпляров, приостановила свою деятельность.