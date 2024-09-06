Linkin Park объявил о воссоединении, новой вокалистке, альбоме и туре

Альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года.

«Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября», — говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park.



Майк Шинода и новая вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг во время концерта в Лос-Анджелесе, США. 6 сентября 2024 года

Новый альбом будет состоять из 11 песен.

В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон.

Кроме объявления новых участников Linkin Park представили сингл The Emptiness Machine и клип на него.

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На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью. Мировое турне стартует уже 11 сентября этого года. Концерты пройдут в шести городах: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

Новый состав формировался годами, как рассказал Майк Шинода в интервью для Billboard. Группа познакомилась с Эмили примерно в 2019 году. Однако в то время они не собирались объединяться в Linkin Park — они просто писали музыку и пытались понять, что делать дальше после смерти Честера Беннингтона в 2017 году.

Последний студийный альбом группы, One More Light, вышел в 2017 году с участием покойного Честера Беннингтона.

Ранее Linkin Park привлекли внимание своих поклонников таинственным 100-часовым таймером, который закончил отсчет в среду, 28 августа, и пошел в обратную сторону.