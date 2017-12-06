В крови Честера Беннингтона нашли экстази

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ, в крови у музыканта нашли MDMA (экстази).
На комоде музыканта полицейские нашли снотворное и стакан с алкогольным напитком. Также там была пустая бутылка из-под пива.
По данным издания, в комнате Беннингтона не нашли предсмертную записку, но была найдена его автобиография, написанная от руки.
Как рассказала вдова музыканта, в прошлом он страдал от депрессии. По ее словам, он пытался покончить с собой и ранее — в 2006 году. Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года.
Комментарии
Зачем врать! Повторная
Зачем врать! Повторная экспертиза не обнаружила следов наркотиков в его крови.В ы намеренно оскверняете его имя такими заявлениями! В источнеке четко написано все ! http://www.tmz.com/2017/12/05/chester-bennington-autopsy-toxicology-results-released/