В крови Честера Беннингтона нашли экстази

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ, в крови у музыканта нашли MDMA (экстази).

На комоде музыканта полицейские нашли снотворное и стакан с алкогольным напитком. Также там была пустая бутылка из-под пива.



Честер Беннингтон

По данным издания, в комнате Беннингтона не нашли предсмертную записку, но была найдена его автобиография, написанная от руки.

Как рассказала вдова музыканта, в прошлом он страдал от депрессии. По ее словам, он пытался покончить с собой и ранее — в 2006 году. Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года.