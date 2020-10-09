Linkin Park выпустили делюкс-версию «Hybrid Theory»

По его словам, эта композиция называется "Friendly fire". Участники Linkin park создавали ее для последнего альбома группы при участии Беннингтона One more light (релиз пластинки состоялся в мае 2017 года). Но песня в итоге так и не вошла в трек-лист.



Поклонники сразу начали требовать в чате, чтобы Шинода выложил"Friendly fire", но тот отказался.



"Вам придется подождать несколько лет, чтобы услышать эту песню", — заявил он.