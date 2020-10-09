Linkin Park выпустили делюкс-версию «Hybrid Theory»

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Группа Linkin Park представила юбилейную расширенную 6-дисковую версию культового альбома «Hybrid Theory», вышедшего в 2000 году (слушать альбом).

Делюкс-издание Hybrid Theory 20th Anniversary Edition включает в себя оригинальную пластинку, сборник ремиксов «Reanimation», а также различные би-сайды, демо-версии и концертные треки.

Помимо цифровой версии, фанаты смогут приобрести физические копии на CD и виниле, а также бонусный материал: три DVD, арт-принты и 80-страничную книгу с неизданными ранее фотографиями.

Linkin Park
Linkin Park

— По моему мнению, мы оказались здесь благодаря лучшим фанатам на планете, — приводится в инстаграме цитата покойного Честера Беннингтона.

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