Шинода отказался выложить песню Linkin Park с Беннингтоном

По его словам, эта композиция называется "Friendly fire". Участники Linkin park создавали ее для последнего альбома группы при участии Беннингтона One more light (релиз пластинки состоялся в мае 2017 года). Но песня в итоге так и не вошла в трек-лист.

Поклонники сразу начали требовать в чате, чтобы Шинода выложил"Friendly fire", но тот отказался.

"Вам придется подождать несколько лет, чтобы услышать эту песню", — заявил он.



Linkin Park

Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Последним треком, который он записал незадолго до смерти, стал "Cross off". Композиция была создана в соавторстве с Марком Мортоном, гитаристом из хэви-металл группы Lamb of God.