Про "Иванушки International" снимут фильм

Об этом ТАСС сообщил продюсер картины Дмитрий Пристансков.

«Мы бы хотели сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», - рассказал он.



Иванушки International

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером заявлен Марк Горобец. Уже получено предварительное согласие на использование хитов "Иванушек" от создателя коллектива продюсера Игоря Матвиенко. Согласились участвовать в съемках и сами музыканты.

Как рассказал ТАСС Игорь Матвиенко, фильм будет снят в формате "роуд-муви" (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге). Согласно сюжету, три фанатки "Иванушек" отправятся с группой на гастроли. "Сюжет строится вокруг трех подруг, которые, повзрослев, решают закрыть гештальты молодости и едут в тур вслед за "Иванушками". И каждая достигает в этом приключении своей цели", - добавил в свою очередь Пристансков.

В 2021 году группа провела юбилейные концерты "25 лет", которые решили повторить и в этом году. Первый из концертов, получивших название "25 лет на бис!", в этом году прошел 26 ноября, второй состоится 2 декабря. А в 2023 году "Иванушки" планируют отправиться в тур "25 тополиных лет", где могут начаться съемки фильма. "Мы уже три года пытаемся запустить этот тур, но пока мешают разные обстоятельства. Надеемся, что в следующем году поедем", - сказал Матвиенко.

Окончательного решения о том, что съемочная группа отправится в тур вместе с "Иванушками", пока нет, отметил продюсер картины. "Если так действительно получится, будет просто идеально. Но даже если эти два события не совпадут, фильм мы планируем снять в любом случае", - добавил он.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, общаясь с журналистами перед первым концертом 26 ноября, рассказал, что фильм о группе планируют выпустить в широкий прокат. "Это будет интересная история. Он будет идти в кинотеатрах", - сообщил музыкант. "Мы будем играть сами себя", - добавил его коллега Андрей Григорьев-Апполонов.

На концертах в Москве артисты исполняют свои главные хиты - "Миллионы огней", "Тучи", "Два океана", "Туман", "Кукла", "Билетик в кино", "Тополиный пух" и многие другие. В беседе с журналистами музыканты также рассказали, что новый альбом записывать не планируют. "Нет смысла", - пояснили они.

Продюсер Игорь Матвиенко собрал группу "Иванушки International" в 1995 году. Кастинг тогда вместе с Григорьевым-Апполоновым прошли Игорь Сорин и Кирилл Андреев, который также выступает с коллективом по сей день. С 2013 года в группе Кирилл Туриченко. Название было придумано не сразу, участники группы шутили, что с годами переименуются в "Иван Иванычей".