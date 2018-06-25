«Иванушки International» спели «Только для рыжих»

Трек стал первой совместной работой продюсерских центров поэта Михаила Гуцериева и Игоря Матвиенко.

Песня сделана в лучших традициях популярных и любимых народом песен «Иванушек» и, как признаётся Кирилл Андреев, «имеет все шансы стать самым солнечным и ярким хитом этого лета». Несмотря на то, что главным «рыжим» коллектива остаётся Андрей Григорьев-Аполлонов, лидирующим солистом нового трека выступил Кирилл Туриченко. По его словам: «Только для рыжих» несёт исключительно добро и свет в сердца многочисленных поклонников группы».

Совсем скоро на всех музыкальных каналах состоится премьера клипа на самый «рыжий» хит, для съёмок которого музыканты собрали в одном кадре исключительно огненно-рыжих поклонников и поклонниц с самых разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.