«Тур с Иванушками» выйдет в августе онлайн

Музыкальная комедия рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале фильма зрителей ждёт небольшое путешествие в 1996 год, когда главным героиням было по 15 лет, а затем сюжет вернется в 2023 год, когда повзрослевшие девушки решают совершить самое смелое путешествие в жизни вслед за своими кумирами.



Иванушки International

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Главные роли в фильме исполняют Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Также в киноленте задействованы Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Режиссёром фильма стал Марк Горобец.

В картине звучат главные хиты группы: «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие. Продюсер и композитор группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко выступил в качестве музыкального продюсера фильма.