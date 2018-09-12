Рыжий «Иванушка» прошел обследование на онкологию

Артист написал об этом в Instagram. Также исполнитель рассказал о перенесенной операции.



Андрей Григорьев-Апполонов

«Если бы не концерт во Владивостоке и три дня последующих выходных, я бы, конечно, сюда никогда не выбрался.И очень рад, что всё сложилось в пользу трёхдневного отпуска в Сеуле! Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки – абсолютно здоров! За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой ‘нейропластика’. Я в афиге!», - написал Андрей.