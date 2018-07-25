Вдова экс-солиста группы «Иванушки International» снялась в клипе

Впервые за год девушка появилась в кадре.

Песня и клип «Я и ты» посвящены памяти двух людей, которых объединило творчество группы «Иванушки International». По роковому стечению обстоятельств ровно год назад оборвались жизни экс-солиста группы Олега Яковлева и сестры «рыжего» из группы «Иванушки International» Юлии Григорьевой-Апполоновой. Каждый в свое время был частью команды популярной группы.

Проникновенный трек «Я и ты» в исполнении Grey Wiese (Сергея Григорьева-Апполонова), написанный Андреем Григорьевым-Апполоновым младшим, в память о любимой супруге, стал уже довольно популярным на просторах Интернета. Каждое слово в тексте — по-настоящему выстраданы молодым мужчиной.

- Уже год я без Юли. Целый год я боролся с депрессией. Отвлечься мне не помогали ни работа, ни путешествия. Жалею, что многое не успел сказать своей супруге, - признается Андрей Григорьев-Апполонов младший, - Я благодарен за поддержку Андрею-старшему и Сергею (Грей Визе). В этом июне исполнилось 20 лет с нашего знакомства с Юлей, поэтому я написал песню в память о ней. Для съемок в клипе я пригласил Сашу Куцевол, которая как и я год назад потеряла близкого человека. Я поддерживаю ее в непростой период. Клип мы посвящаем памяти Юлии и Олега.

Этот год Андрей Григорьев-Апполонов жил под прицелом фотокамер. Папарацци, не давали прохода, искали докозательства неискренности отношений с Юлией.

В похожей ситуации оказалась и Александра Куцевол. После смерти Олега Яковлева на девушку развернута настоящая охота в СМИ. Журналистов волнует вопрос наследства. Александра стоически переносит вмешательства в свою личную жизнь и не дает интервью. В память о супруге она не снимает обручальное кольцо.

Андрей как никто другой понимает чувства Александры, поэтому он пригласил ее принять участие в клипе. Ключевой фразой клипа становится вопрос Саши Андрею: «Как жить дальше?» Этот вопрос они задавали сами себе ни раз.

Напомним, в июне 2017 года от тяжелой болезни скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Супруга Олега Александра Куцевол до последнего дня не отходила от любимого. Спустя несколько недель после смерти Олега ушла из жизни родная сестра «рыжего» Иванушки. 51-летняя женщина не пережила приступ астмы.