Друг Олега Яковлева получил право владения его квартирой

Опубликовано пользователем

В конце прошлого года неожиданно для многих скончался Олег Яковлев. У певца были проблемы со здоровьем, которые он тщательно скрывал от окружающих.

Более того, Яковлев работал практически до последних дней. Причиной смерти артиста стало двустороннее воспаление легких, перед которым врачи оказались бессильны.

Сегодня, к сожалению, имя покойного чаще употребляется в скандальной хронике: наследство Яколвева не могут поделить между собой люди, которые были близки ему при жизни, пишет Starhit. Ссреди них – возлюбленная Олега Александра Куцевол и его друг Роман Радов. Сегодня мужчина является главным претендентом на наследство музыканта, ведь певец написал завещание на его имя, не упомянув при этом избранницу.

Александра возмущена этим фактом и уверяет общественность, что Олег, подписывая документы, был слишком подвержен болезни, чтобы отдавать себе отчет. Однако в данное время суд на стороне Радова: мужчина уже получил право владения недвижимостью Яковлева, а девушка и все те, кто с ней проживает в квартире в данный момент времени, будут выселены оттуда.

Олег Яковлев
Олег Яковлев

«Сейчас мы устанавливаем, кто проживает с Александрой Куцевол. Есть мнение, что с ней живут ее родители. Всех этих людей впишем в исковое заявление. Попросим, чтобы выселили всех, потому что право собственности зарегистрировано на Романа Радова», - такой ответ представителям прессы дала адвокат Романа.

Сама Куцевол без дела не сидит: она подала иск в суд, согласно которому собирается оспаривать действия нотариуса, у которого Яковлев подписывал завещание.

«Когда Александра узнала, что мы получили свидетельство на право вступление в наследование, она подала исковое заявление. Сейчас наш доверитель не может распоряжаться имуществом свободно, так как судом пока наложен запрет на совершение сделок с квартирой», - отметила адвокат.

Журналисты попытались связаться с Александрой Куцевол, которую встретили у одного из ночных клубов. Однако женщина не стала общаться с представителями прессы, а попросту убежала от них, закрыв лицо капюшоном.

Напомним, после смерти возлюбленного Александра утверждала, что на протяжении шести лет находилась в законном браке с Олегом, якобы они зарегистрировали свои отношения в Сербии. Племянница певца представила журналистам документальные доказательства того, что Куцевол лжет.

Быстрый поиск: 