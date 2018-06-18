Друг Олега Яковлева получил право владения его квартирой

Более того, Яковлев работал практически до последних дней. Причиной смерти артиста стало двустороннее воспаление легких, перед которым врачи оказались бессильны.

Сегодня, к сожалению, имя покойного чаще употребляется в скандальной хронике: наследство Яколвева не могут поделить между собой люди, которые были близки ему при жизни, пишет Starhit. Ссреди них – возлюбленная Олега Александра Куцевол и его друг Роман Радов. Сегодня мужчина является главным претендентом на наследство музыканта, ведь певец написал завещание на его имя, не упомянув при этом избранницу.

Александра возмущена этим фактом и уверяет общественность, что Олег, подписывая документы, был слишком подвержен болезни, чтобы отдавать себе отчет. Однако в данное время суд на стороне Радова: мужчина уже получил право владения недвижимостью Яковлева, а девушка и все те, кто с ней проживает в квартире в данный момент времени, будут выселены оттуда.



Олег Яковлев

«Сейчас мы устанавливаем, кто проживает с Александрой Куцевол. Есть мнение, что с ней живут ее родители. Всех этих людей впишем в исковое заявление. Попросим, чтобы выселили всех, потому что право собственности зарегистрировано на Романа Радова», - такой ответ представителям прессы дала адвокат Романа.

Сама Куцевол без дела не сидит: она подала иск в суд, согласно которому собирается оспаривать действия нотариуса, у которого Яковлев подписывал завещание.

«Когда Александра узнала, что мы получили свидетельство на право вступление в наследование, она подала исковое заявление. Сейчас наш доверитель не может распоряжаться имуществом свободно, так как судом пока наложен запрет на совершение сделок с квартирой», - отметила адвокат.

Журналисты попытались связаться с Александрой Куцевол, которую встретили у одного из ночных клубов. Однако женщина не стала общаться с представителями прессы, а попросту убежала от них, закрыв лицо капюшоном.

Напомним, после смерти возлюбленного Александра утверждала, что на протяжении шести лет находилась в законном браке с Олегом, якобы они зарегистрировали свои отношения в Сербии. Племянница певца представила журналистам документальные доказательства того, что Куцевол лжет.