Ramil’ отдаст деньги за концерт семье умершей на нем студентки

Новый альбом – 11 свежих треков, четкий бит и неизменная лирика, ведь сам Рамиль признавался, что пишет песни только тогда, когда ему грустно.







«Ну что мои хорошие? Вот и пришло время моего четвёртого альбома. Скажу как есть. Время и сил было потрачено очень много, но дорога под ногами идущего и моя дорога переплетена с вами. Так что сдаваться было не вариант. Желаю вам не только прослушать,но и услышать. Спасибо вам за все,что вы для меня сделали. И до встречи со мной на движе», -