Ramil’ отдаст деньги за концерт семье умершей на нем студентки

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Певец Ramil’ отдаст все заработанные деньги с концерта в Красноярске семье 18-летней студентки Полины из Ачинска, трагически умершей на этом выступлении.

Во время концерта в Красноярске, проходившего 13 октября 2022 года, одной из поклонниц исполнителя стало плохо. Ей вызвали скорую, но врачам не удалось ее спасти.

Ramil
Ramil

«Это большая трагедия для семьи Полины и для меня лично. Приношу свои соболезнования всем, кто ее знал. К сожалению, несмотря на то, что все оперативно предприняли усилия для оказания помощи, девушку не удалось спасти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Всю прибыль с концерта мы передаём семье Полины», - написал Ramil’в своем телеграм-канале.

Музыкант также посвятит Полине свою песню «Ангелом» с прошлогоднего альбома «Katana».

«Я не могу описать свое состояние в течение этих дней с 13-го числа. Свою песню «Ангелом» я бы хотел посвятить Полиночке, - сообщил Ramil’. - Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя. И я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках. Помним. Любим. Скорбим. Отныне каждый раз, когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - написал Ramil’.

По данным СМИ, Полине стало плохо еще до начала мероприятия. Студентка выпила алкогольный шот, а вскоре пожаловалась на сильное недомогание.

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