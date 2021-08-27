Ramil’ попытался спеть о мужской дружбе

Трек о крепкой мужской дружбе не может не вызвать бурю теплых эмоций в сердцах слушателей. Песня погружает в приятную ностальгию о юношестве, старых друзьях, связь с которыми потеряна, но время, проведенное в том месте, поистине можно назвать самым ярким и запоминающимся. Это то время, когда ты чувствуешь себя самым смелым, потому что за твоей спиной друзья, которые всегда поддержат и выручат.

Композиция стала главным саундтреком к фильму «Друг на продажу». Это история двух взрослых парней, которые, обладая противоположными и не похожими друг на друга характерами, умудряются не потерять самое главное – дружбу.

«Плаксивым голосом Рамиль поет «Держись за меня, братан». Это очередная его попытка воссоздать «пацанский» мир так, как ему видно с позиции миллениала. И это настолько смешно, что даже жалко. Мы становимся слушателями копий копиистов. Была братва 90-х, потом гопники 00-х, потом поп-шансон 10-х, и вот типа гоп-рэп 20-х от людей, имитирующих незнакомые им уголовные понятия. Крепкая мужская дружба — да, но закос под АУЕ — нет. На музыку сил совсем у Рамиля не хватило. А то, что это вошло в кинофильм «Друг на продажу», - ну какие песни, такое и кино...», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.