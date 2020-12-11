Ramil' выпустил новый альбом «Сияй»

Сингл «Сияй», выпущенный этим летом, был на репите у каждого слушателя и долгое время занимал первые строчки чартов. В октябре этого года Ramil’ выпустил новый хит «Падали», который также стремительно ворвался в топ и стал первым на всех площадках. Оба этих хита вошли в новый альбом артиста.

«Это достаточно экспериментальный альбом, наполненный живыми инструментами. Серьёзная работа для меня, это шаг на ступень выше, хочу удивить свою аудиторию»? - говорит об альбоме Ramil'.

Продакшн альбома сделан Thorz Team и Тимуром Котовым.