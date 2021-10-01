Ramil’ выпустил обещанный альбом «Katana»

Новый альбом – 11 свежих треков, четкий бит и неизменная лирика, ведь сам Рамиль признавался, что пишет песни только тогда, когда ему грустно.
«Ну что мои хорошие? Вот и пришло время моего четвёртого альбома. Скажу как есть. Время и сил было потрачено очень много, но дорога под ногами идущего и моя дорога переплетена с вами. Так что сдаваться было не вариант. Желаю вам не только прослушать,но и услышать. Спасибо вам за все,что вы для меня сделали. И до встречи со мной на движе», - говорит Рамиль.
Музыка Ramil' — это смелый и дерзкий стиль, представляющий новую волну российской современной музыки. СМИ неоднократно называли артиста прорывом года, его треки мгновенно попадали в топ-чарты, получали ротации на популярных радио и ТВ, и более 100 миллионов прослушиваний на всех стриминговых сервисах.
«Альбом можно назвать альбомом грустящего нижегородского гопника, а можно — лирической волной нового рэпа. Рамиль Алимов хорош тем, что бескомпромиссно поет только о том, что его трогает. Тут он искренен. У него нет какого-то особенного тембра, или флоу, или даже фишки. Но он трогает своей искренностью и лиричностью. Ему можно верить, а дальше сами разбирайтесь, близко это вам или нет», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты