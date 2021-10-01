Ramil’ выпустил обещанный альбом «Katana»

Ramil’ спел еще одну грустную балладу Певец Ramil’ выпустил новую лирическую балладу «Морфий» (слушать песню). Под кальян-рэп артист зачитывает грустные строки о том, что «все не так» и его девушка никогда не будет с ним. Иногда на музыку наложены голосовые вставки из какого-то фильма.







Часто Рамиль Алимов использует в новой песне специфические татарские мелизмы, характерно окрашивающие трек.



«Думаю, что каждый из нас в какой то степени больной в своём роде. Это история больного и его больной любви...», - говорит Рамиль.



Ramil'



Песню написал Роман Орлов, продакшн/микс сделал Сергей...

Ramil’ попытался спеть о мужской дружбе Рэпер Ramil’ выпустил новый трек и клип «Друг», ставший основой саундтрека фильма «Друг на продажу» (смотреть клип). Трек о крепкой мужской дружбе не может не вызвать бурю теплых эмоций в сердцах слушателей. Песня погружает в приятную ностальгию о юношестве, старых друзьях, связь с которыми потеряна, но время, проведенное в том месте, поистине можно назвать самым ярким и запоминающимся. Это то время, когда ты чувствуешь себя самым смелым, потому что за твоей спиной друзья, которые всегда поддержат и выручат.







Композиция стала главным саундтреком к фильму «Друг на продажу». Это история двух взрослых...

Ramil’ и Ханза жалобно просят «Плачь и танцуй» Исполнители Ramil’ и Ханза выпустили коллаборацию «Плачь и танцуй» (слушать песню). Продакшн и микс трека сделал Сергей Шпилер, авторы трека Ишхан Авакян и Роман Орлов. «Плачь и танцуй еще раз, это наш последний час», - жалостливо поют парни в стилистике кальян-рэпа.













Ramil’ упускает чувства в «Сон» Певец Ramil’ выпустил сольный сингл «Сон» (слушать песню). Еще до момента официального релиза новый трек смог покорить аудиторию артиста, набрав виральную популярность в TikTok c более 80 тысячами клипов, и заняв вторую строчку российского чарта Shazam.







Умело совмещая легкий танцевальный бит с эмоциональным припевом, Ramil’ немного в нос делится глубокими переживаниями о чувствах, ускользающих от него словно сон.



Ramil



«Дождь утихал, улыбка типо оскал», - смог прокомментировать сам артист (орфография сохранена).