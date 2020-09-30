Ramil' выпустил видео с исповедью «Сияй»

Песня «Сияй» стала самым успешным хитом артиста, однако с экранизацией песни он не спешил. Режиссер видео не известен. В кругу сочувствующих Рамиль пропевает свои страдания с восточными мелизмами. Музыкант делится своей проникновенной историей, которая в процессе рассказа начинает оживать в его воображении. Певец больше не сможет сдерживать чувства при возникшем образе любимой, и оказывается в белом безвоздушном пространстве.

В сентябре должен был выйти новый альбом «Мальчишка», однако пандемия изменила планы. Новой даты выхода альбома пока нет.