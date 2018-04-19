Билли Новик готовит программу с песнями Летова

Билли Новик рассказал НСН о том, как возникла идея такого концерта.



Билли Новик

«Сейчас появилось достаточно времени и я, наконец, набрался дерзости, чтобы сделать эту программу. И это – не дань моде, а, скорее, дань классике, коей я считаю творчество Егора Летова. Для Меня Достоевский, Солженицын и Летов –звенья одной цепи. Самой значимой песней Летова я считаю «Русское поле экспериментов». Как выяснилось, этот объемный, эпический стих наизусть помнят многие люди моего поколения, и не только моего. Чувствую ли я ответственность, готовя эту программу? Да вряд ли! Для меня это хорошая встряска – в новом качестве прожить все эти запредельные песни, и возможность где-то, может быть, еще раз копнуть наш равнодушный мир. На самом деле, петь Летова – это просто лютый кайф. Все, кто когда-нибудь делал это, поймут меня», - подчеркнул артист.

Эту программу Новик сыграет только один раз. Услышать вживую песни Егора Летова в исполнении Билли Новика можно будет 20 апреля в клубе «16 тонн».