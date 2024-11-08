Билли Новик выпустил «Песни Егора Летова» снова

В альбом «Песни Егора Летова» вошли десять песен («Мышеловка», «Моя оборона», «Мимикрия» и др.) преимущественно из альбомов «Гражданской обороны» второй половины 80-х годов. «Песня о китайском народном добровольце» и «Поезда» входили в альбомы сайд-проекта Егора Летова «Коммунизм».

«Это не дань моде, а скорее дань классике, коей я считаю творчество Егора Летова. Для меня лично Достоевский, Солженицын и Летов – звенья одной цепи. Чувствую ли я ответственность? Да вряд ли. Для меня это хорошая встряска в новом качестве прожить все эти запредельные песни. Где-то может быть ещё возможность ещё раз копнуть наш равнодушный мир. Но на самом деле петь Летова – это просто лютый кайф. Все, кто это когда-либо делал – поймут меня», - говорит Билли Новик.

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Все эти произведения регулярно звучат на трибьют-концертах Билли Новика в честь Егора Летова, а «Всё как у людей» была представлена также в живом варианте на Первом канале в передаче «Подкаст. Лаб» в октябре 2024 года.



Билли Новик

Первая часть альбома Билли Новика «Песни Егора Летова» вышла в 2019 году.