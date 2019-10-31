Экс-баянист Billy’s Band Антон Матезиус скончался

Об этом сообщил в своем фейсбуке петербургский музыкальный промоутер Леонид Новиков.
- Вчера умер Антон Матезиус. Прощай, дорогой человек, - написал он.
Накануне вечером он в Петербурге отыграл концерт в составе авторского проекта Артура Вахи «Стая «ПОЛЕТЕЛИ» в джазовом баре на Владимирской.
По некоторым данным, причиной смерти музыканта стала болезнь сердца, из-за чего произошла его остановка. По иронии судьбы, 30 октября — день рождения лидера коллектива Билли Новика.
Антон Матезиус родился в Ленинграде 24 февраля 1973 года. Окончил Ленинградскую музыкальную школу №6 по классу баяна и медицинское училище №1, в разное время работал столяром, сторожем, сварщиком на Балтийском заводе, преподавал. С 2001 по 2016 года Антон Матезиус был постоянным участником группы Billy’s Band, поучаствовав в записи всех основных альбомов — «Играя в Тома Уэйтса», «Немного смерти, немного любви», «Оторвемся по-питерски», «Осенний алкоджаз», «Блошиный рынок» и в других записях. До прихода в Billy’s Band играл в коллективах «Музыка Т», «Флирт» и Ad Libitum.
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