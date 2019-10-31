Экс-баянист Billy’s Band Антон Матезиус скончался

- Мы впервые выпускаем альбом, сделанный в формате "студийный лайв", - рассказывают музыканты. - Мы просто пошли в студию, позвали всех друзей и делали по 2-3 дубля каждой песни и потом все вместе выбирали лучший.



При отличном качестве студийного звука, удалось сохранить натуральную харизму живого бенда со всеми человеческими помарками, ошибками и студийными шумами.