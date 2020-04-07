Надежда Бабкина заболела пневмонией

Правительственные премии в области культуры учреждены в 2005 году, сейчас размер каждой из них составляет 2 млн рублей. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, церковного и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

