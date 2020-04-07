Надежда Бабкина заболела пневмонией

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Вопреки сообщениям желтой прессы о коронавирусе, состояние певицы Надежды Бабкиной, которая находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, стабильное, динамика положительная.

Об этом сообщил РИА Новости представитель артистки, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор.

Ранее он рассказал, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у артистки не обнаружен.

"В Сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья народной артистки России Надежды Бабкиной. Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония"… Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!" — сказал пресс-атташе.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина

"Ее состояние стабильное, с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

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