Надежда Бабкина заболела пневмонией

Об этом сообщил РИА Новости представитель артистки, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор.
Ранее он рассказал, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у артистки не обнаружен.
"В Сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья народной артистки России Надежды Бабкиной. Хотим прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония"… Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!" — сказал пресс-атташе.
"Ее состояние стабильное, с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.
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