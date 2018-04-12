Надежда Бабкина получит грант президента РФ

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, грантов удостоены 100 руководителей проектов, отобранных по результатам конкурса в 2017 году. Среди получателей грантов, в частности, худрук театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина, которая занимается проектом по организации Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.

Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно, их получают по сто деятелей культуры и искусства на проекты в этой сфере.

ТАСС