Театр «Русская песня» открывает Музей кукол Надежды Бабкиной

В этот день будет представлена уникальная коллекция из более чем 100 кукол, которые художественный руководитель театра Надежда Бабкина собирала на протяжении 40 лет своей творческой деятельности. Экспонаты привезены из самых разных уголков России и других стран.

Народная артистка России, основатель ансамбля «Русская песня» и художественный руководитель одноименного театра фольклора, исследователь народной песни, профессор, доктор искусствоведения Надежда Георгиевна на протяжении многих лет собирала куклы по всему миру – привозила из гастрольных поездок и фольклорных экспедиций.

В коллекции Музея кукол Надежды Бабкиной более 100 кукол. У каждой свой характер, судьба и неповторимый облик. Посетители Музея увидят куклы, которые представляют русский национальный колорит.

«Куклы в народных костюмах особенно привлекательны, - говорит Надежда Бабкина. - Знакомство с такими экспонатами позволит получить представление о характерных для разных регионов России элементах национальной одежды. Они не только красивы, но и информативны».

В театральном Музее будут представлены куклы–берегини, которые призваны охранять от плохой энергии и сглаза. Их неотъемлемый элемент – веник и маленькие куколки–детки. Многие другие детали – это символы, которые помогают владельцам кукол привлечь в свой дом богатство и благополучие.

Также в музее будут представлены театральные куклы – повторение театральных героев в миниатюре. Кажется, что они только что разместились с театральной сцены в музейных витринах и замерли в ожидании очередного спектакля.

Особо ценные экспонаты Музея – куклы из бересты. Их изготовил профессиональный сибирский художник Виктор Хахалин. Его куклы приехали в Москву из Кузбасса. По словам Надежды Бабкиной, Музей кукол – это интерактивный выставочный проект, в котором соединились культура, традиции и зрелищное искусство.



Выставка кукол Надежды Бабкиной

«В особой сказочной атмосфере дети и взрослые могут принять участие в посиделках с чаепитием, послушать удивительные сказочные истории в исполнении известных артистов, под руководством мастеров сделать своими руками кукол, которые будут хранить тепло и уют семейного очага», – говорит художественный руководитель театра.

Центральный экспонат коллекции – кукла Наденька, которая может исполнять песни из репертуара Надежды Бабкиной. Уникальная разработка принадлежит российским изобретателям Александру и Людмиле Сапрыкиным, которые на протяжении более 30 лет занимаются проектированием и созданием аппаратно-программных комплексов в городе Сергиев-Посад.



Надежда Бабкина

Кукла Наденька – это воплощение творческих поисков токаря-игрушечника, профессиональных художников, изобретателей. Имя кукле дано в честь Надежды Бабкиной, которой и пришла идея сделать авторскую куклу, как символ русской народной песни.

Платье для куклы сшили знаменитые мастера из подмосковного города Мытищи, долгие годы развивающие промысел изготовления русской традиционной куклы. В образе Наденьки присутствует искусство мастеров и огромная любовь к русской народной культуре.

«В этой кукле соединились современные технологии и многовековые традиции, – говорит Надежда Бабкина – Такое сочетание я всячески приветствую и использую в своем творчестве, в своей профессии».

Производство этой куклы невозможно поставить на поток, поскольку ее изготовление носит индивидуальный характер, что способствует сохранению авторского стиля и обеспечивает высокое качество. Куклу изготавливают мастера из народного промысла «Былина» – они искусно расписывают девицу-красавицу акварельными и гуашевыми красками. Одна из таких мастериц – Татьяна Попова. Уже более 25 лет она занимается изготовлением русской традиционной куклы, технология создания которой передавалась в её роду из поколения в поколение.

Благодаря объединению мастерства резчиков по дереву, таланта художников, голоса Надежды Бабкиной и инновационным звуковым технологиям найден новый путь в развитии искусства изготовления русской традиционной куклы.

Коллекция кукол Надежды Бабкиной была впервые представлена на XVIII Московской международной выставке «Искусство куклы», которая прошла в Гостином дворе в декабре 2017 года.