Статистика из TikTok появилась в Фанбазе BandLink

Подключить их можно так: зайти в Фанбазу → в поле с площадками под графиком «Динамика Фанбазы» кликнуть TikTok → добавить ссылку. Обратите внимание, что ссылка должна быть полной, например: https://www.tiktok.com/@halsey
Итого в Фанбазе можно отслеживать:
- Общее число подписчиков
Информацию о количестве подписчиков в YouTube, TikTok и VK, а также о числе пользователей, поставивших лайк на страницу артиста в Яндекс Музыке и Spotify. Плюс данные по общему приросту за неделю.
- Динамику фан-базы за 1, 7, 28 и 365 дней
Графики показывают как общую динамику, так и по отдельным площадкам, а также позволяют сравнить динамику нескольких сервисов друг с другом.
- Распределение фан-базы по площадкам Данные помогут понять, какую долю от общего объёма фан-базы занимает каждый сервис. На отдельных графиках удобно мониторить оперативную информацию об аудитории в Яндекс Музыке, Spotify, VK, YouTube и TikTok, а также получить общую картину о динамике на каждой из платформ.
Раздел Фанбаза доступен только верифицированным пользователям BandLink.
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