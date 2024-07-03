В BandLink Аналитике появилась статистика из Яндекс Музыки

Чтобы понять, насколько хорошо сработало продвижение нового релиза, важно следить за его популярностью в стримингах в первый месяц после выхода. Оперативный анализ данных поможет вовремя скорректировать промокампанию, чтобы привлечь большую аудиторию.



BandLink Аналитика

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Теперь анализировать данные по новому релизу в Яндекс Музыке можно в разделе со статистикой из стриминга в BandLink Аналитике. В блоке «Новый релиз» появилось количество слушателей, прослушиваний и лайков свежего сингла, EP или альбома за 28 дней с момента его выхода. А нажав кнопку «Подробнее о релизе», вы сможете на графиках проанализировать данные о прослушиваниях и слушателях. Данные по прослушиваниям и слушателям в блоке «Новый релиз» обновляются каждые 4 часа. На странице с детальной статистикой по новому релизу данные обновляются как и прежде - раз в сутки.

Блок «Новый релиз» находится в разделе со статистикой из Яндекс Музыки. Откройте личный кабинет → перейдите в Аналитику → Яндекс Музыка. Данные доступны только верифицированным пользователям BandLink.