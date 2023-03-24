Полина Гагарина призналась, что попала на «Фабрику звезд-2» по блату

По словам артистки, ее преподавательница по вокалу была знакома с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Так, она поспособствовала участию ученицы в передаче. Известно, что Гагарина попала на шоу, будучи 16-летней. Знаменитость подчеркнула, что на тот момент она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища и только благодаря помощи своей наставницы смогла пройти дополнительный кастинг на «Фабрику звезд-2».



Полина Гагарина

В интервью артистка также заявила, что иногда авторы проекта намеренно провоцировали конфликты между конкурсантами.

«Не совсем постановочно, но нас действительно намеренно сталкивали лбами, пытаясь вызвать конфликт, чтобы было интересно на это смотреть зрителям. При этом мы не знали, что "происходит на свободе"», — призналась Гагарина, подчеркнув, что не скучает по временам «Фабрики звезд-2».