Расторгуев вступил в Putin Team и призвал мыть памятники

Об этом в ночь на субботу артист заявил в своем Instagram.

«Друзья, сегодня – День Героя. Я уверен, что настоящие герои прямо сейчас есть рядом с вами. Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой – я назвал этот проект «Родина героев». Посмотрите ролики, которые мы делаем совместно с проектом «Жить», о героизме простых людей – я говорю как раз об этом. Такие сюжеты о героях будут выкладываться в сообществе Putin Team. А для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок. Это не сложно. Сделайте фотографию до и после уборки, а потом выложите её в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев. Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало. Более того – героем может стать каждый. #PutinTeam», — подписал он свой пост.



Николай Расторгуев

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. К движению уже присоединились певец Николай Басков, хоккеист Илья Ковальчук, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.

Николай Расторгуев - член партии «Единая Россия» с 2006 года, депутат Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва от Ставропольского края. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего президента Владимира Путина. 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку аннексии Крыма.