Валерий Сюткин снял осенний клип

Режиссёр Тина Баркалая придумала и поставила ироничную, красивую и очень трогательную историю о "маленьком человеке", который никак не может сохранить верность одной женщине. И переходит "из рук в руки", становясь всё более несчастным. Забавные события - встречи, измены и расставания - происходят где-то в начале 60-х годов прошлого века, и это добавляет клипу особый шарм.

По словам Тины Баркалая, стихи Михаила Гуцериева идеальны и музыка Андрея Мисина отлично к ним подходит. Режиссёр постаралась снять соответствующую им киноминиатюру в ретро-стиле - уютные дворики, где все знают всех, слоники в серванте и гобелены на стенах.

Валерий Сюткин также с удовольствием поработал над клипом: «Эта песня и похожа, и не похожа на то, что я пел раньше. Слова замечательные, мелодия цепкая, я спел её с большой радостью. И над клипом работалось легко и весело. Вариантов сценария было много и мне понравился тот, в котором я – рассказчик».

Валерий Сюткин - всегда положительный герой, поэтому роль "изменщика-неудачника" сыграл актёр Николоз Кучава, а его женщин - Натия Купатадзе, София Себисквирадзе и Анна Николошвили. Сам же певец присутствует в кадре в роли ведущего прогноза погоды.