Шоу ABBA Voyage посмотрели уже 4 млн зрителей

В этом уникальном концерте, где используются компьютерные модели четырех участников группы Waterloo – Агнеты Фальтског, Анни-Фрид Люнгстад, Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона – они выступают на специально построенной арене ABBA в восточном Лондоне. С момента запуска в 2022 году концерт посетили уже четыре миллиона человек.



Легендарная шведская группа заявила:

«Достижение отметки в четыре миллиона посетителей — это невероятная веха для ABBA Voyage и свидетельство того, сколько поклонников приехало со всего мира, чтобы стать частью этого события. И для тех, кто посещает концерт впервые, и для многих, кто возвращается снова и снова, именно их энергия и страсть оживляют концерт каждый вечер. Видеть, как зрители продолжают с восторгом принимать концерт и наслаждаться радостью нашей музыки, — это поистине особенное чувство, и невероятно наблюдать, как концерт превращается в глобальное явление».

Бьорн ранее признавал, что успех альбома ABBA Voyage превзошел все его самые смелые мечты.

В 2023 году 80-летний музыкант сказал изданию NME:

«Это потрясающе — это превзошло все мои самые смелые мечты. Каким-то чудом мы добрались до новых поколений. Не знаю как, но вот так получилось. (Фильм 2008 года) "Mamma Mia", я полагаю, сыграл в этом свою роль. Подступают новые поколения».

Бьорн выразил надежду, что шоу ABBA Voyage сможет остаться в Лондоне на долгие годы, а также отметил, что его можно будет показать и в других местах по всему миру.

«Мы надеемся оставаться на этой площадке как можно дольше. Мы надеемся, что нас примут на долгие годы, и, возможно, мы построим другие копии в других местах: в Азии, Австралии, Северной Америке. Сейчас мы ведем переговоры со многими промоутерами и городами по этому поводу. На строительство каждого из них потребуется как минимум два года, но ближе к концу этого года или в начале следующего будут объявления о том, куда именно мы движемся. Это если мы вообще куда-то поедем, а мы обязательно поедем».