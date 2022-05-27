ABBA впервые за 36 лет появилась вместе

Они присутствовали на открытии своей концертной резиденции ABBA Voyage на специально построенной ABBA Arena в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы в Стратфорде. Бенни Андерссон (75 лет), Агнета Фельтског (72 года), Анни-Фрид Люнгстад (76 лет) и Бьорн Ульвеус (77 лет) сделали все возможное, позируя на красной дорожке на мероприятии по запуску резиденции.



ABBA

Кроме того, мероприятие посетили Кайли Миноуг, Кейт Мосс, Кира Найтли, Натали Имбрулья, Джарвис Кокер, Софи Эллис-Бекстор и Зара Ларссон.

Ведущие вокалистки Агнета и Анни-Фрид оказались настоящими модницами, поскольку они обе блистали в стильных костюмах кремового цвета для этого мероприятия.

Агнета блистала в длинном кремовом пальто, а солистка Анни-Фрид была в таком же шикарном кремовом костюме в сочетании с белыми кроссовками. Группа была в прекрасном настроении, они улыбались для фотографий и приветствовали поклонников во время своего первого публичного выступления вчетвером почти за четыре десятилетия.

Это произошло после того, как ABBA объявили, что их последний альбом Voyage станет «их последним», поскольку они готовы позволить своим цифровым аватарам выйти на сцену во время концертной резиденции ABBA Voyage в Лондоне.







Цифровые аватары ABBA

«Временами это очень эмоционально. За аватары в натуральную величину, которые видишь на сцене вместе с живыми музыкантами, приходится ущипнуть себя. Даже у меня такое ощущение, что они действительно там. Группе было трудно выбрать, какие песни будут исполнять аватары. Но если бы мы поехали в тур, мы бы сыграли что-то подобное», - сказал Бьорн Ульвеус.



ABBA

«На ультрасовременных концертах, которые продлятся до 2025 года, ABBA будут выступать как голограммы самих себя в период своего расцвета. В театре площадью 6 710 квадратных метров будет проходить восемь представлений в неделю, что позволит получить 360-градусный иммерсивный опыт, давая фанатам возможность поближе познакомиться с развлечениями суперзвезд, к которым присоединятся на на сцене настоящие исполнители», — сообщает The Sun о концертах.

Пионеры поп-музыки первоначально распались в 1982 году, но в начале этого года воссоединились, чтобы записать девятый студийный альбом Voyage и обнародовать планы по созданию иммерсивного цифрового сценического шоу.