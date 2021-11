ABBA спустя 40 лет выпустила новый альбом «Voyage»

Это первый за 40 лет альбом группы с новым материалом после The Visitors (1981) и последующего роспуска группы в 1982 году. В «Voyage» вошли 10 песен: новые (в том числе выпущенные недавно «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down», а также композиции из архивов шведского квартета, как например, ранее не издававшаяся композиция 1978 года «Just A Notion».

Все треки написаны Бенни Андерссоном и Бьёрном Ульвеусом. На бэках поет Международная хоровая школа Стокгольма. Аранжировки, сведение, продюсер релиза - Бенни Андерссон.

«Первый за 40 лет альбом ABBA звучит так, будто и не было этих 40 лет. Пожалуй, это смущает больше всего. Он сконструирован Бенни Андерссоном по старорежимному — никаких хуков каждые 15 секунд, барабаны из 70-х, если рояль — то он просто рояль. Все размеренно, чинно и благородно. Отвыкли мы от этого всего. А ведь на живых концертах ABBA даже в 70-е гремели басы и громыхали барабаны с кучей перкуссии. Студийные же записи были тихие и приглаженные. Вот и новый альбом такой же, хотя так давно не делают. Безусловно, этот альбом останется в истории музыки, но только потому, что ABBA уже там. Мелодий тут хватает, а задора нет от слова совсем. А, еще нет того обаятельного неправильного упрощенного шведского английского, который так цеплял уши в 70-х. Теперь выговор гораздо четче и правильнее, но и скучнее. Жаль, что в 90-е еще не было стримингов, на которых можно было бы зарабатывать, не давая концертов. Мы лишились, судя по этому альбому, сотен прекрасных мелодичных песен, несочиненных и неспетых», - считает музыкальный критик Гуру Кен.



ABBA

Все песни из нового альбома, а также хиты будут представлены на голографическом шоу «ABBA Voyage», премьера которого запланирована 27 мая 2022 года в специально построенной ABBA Arena на 3000 мест в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне.

ABBA впервые объявила о том, что готовят цифровые аватары в сентябре 2017 года. Названные «ABBAtars», они появятся во время концертов ABBA Voyage вместо четырех настоящих участников группы. Чтобы оживить аватаров, участники группы ABBA были одеты в костюмы для захвата движения и были сняты с помощью 160 камер, а графика позже была добавлена Industrial Light&Magic.

Тур ABBAtar был первоначально назначен на 2019 год, но был отложен из-за технических проблем. В конце концов, пандемия COVID-19 вынудила группу перенести тур на 2022 год, и, по крайней мере, начальный этап тура превратится в восьмимесячную резиденцию в Лондоне.