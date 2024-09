Новости ABBA: один умер, другой женился

Шведский барабанщик группы ABBA Роджер Палм скончался 21 сентября 2024 года в возрасте 75 лет от болезни Альцгеймера. О его смерти сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на семью покойного.

Роджер родился 31 марта 1949 года в Кирктошё, в муниципалитете Стрёмсунд. С четырех лет учился играть на аккордеоне, с 12-ти – на гитаре, а затем увлекся ударными (и даже первые свои барабанные палочки вырезал самостоятельно). Еще в школе Палм начал играть с местными гитарными группами и танцевальными оркестрами. В 1969-м он создал группу Gimmicks, а в следующем году началось сотрудничество с Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном и Polarstudion. Палм был барабанщиком группы ABBA и принял участие в записи таких хитов, как «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Thank You For The Music», «Take a Chance on Me» и многих других. Он также принимал участие в концертах как самого шведского квартета, так и его трибьют-шоу Waterloo With Katja & Camilla.



Бьорн Ульвеус женился

А другой участник группы ABBA Бьорн Ульвеус женился 21 сентября 2024 года. Избранницей 79-летнего музыканта стала Кристина Сас из Хернинга. Они познакомились в Нюрнберге в 2021 году в связи с релизом последнего альбома ABBA «Voyage» и начали встречаться весной 2022 года.

Церемония бракосочетания прошла в Копенгагене в узком кругу друзей и близких, а ее ведущей стала Сэнди Токсвиг. Ранее Бьорн Ульвеус был уже женат дважды — на участнице ABBA Агнете Фельтског и музыкальной журналистке Лене Калерсио. От этих браков у него четверо детей.