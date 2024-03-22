ABBA впервые за 50 лет стали рыцарями Швеции

Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтског награждены «за выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь».



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Предложение было подготовлено Орденским советом при Орденской канцелярии его величества, после чего было поддержано кабинетом министров, передает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.

Помимо Васы, существует еще три рыцарских ордена: орден Меча, орден Северной Звезды и орден Серафима. Их вручают за выдающиеся достижения и подвиги. Шведы удостоены орденов впервые за почти 50 лет.