ABBA получила шведскую награду Music Export Prize

Это первый за 40 лет альбом группы с новым материалом после The Visitors (1981) и последующего роспуска группы в 1982 году. В «Voyage» вошли 10 песен: новые (в том числе выпущенные недавно «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down», а также композиции из архивов шведского квартета, как например, ранее не издававшаяся композиция 1978 года «Just A Notion».