ABBA получила шведскую награду Music Export Prize

На церемонии, которая состоялась 23 марта 2022 года в Стокгольме, двое участников Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон получили приз из рук министра внешней торговли страны Анны Халлберг.



Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, представляющие ABBA, позируют после получения шведской награды за экспорт музыки 2021 года

«В этом году группе исполняется 50 лет, и с момента образования ABBA было продано более 400 миллионов пластинок. То, что Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид начали в 1972 году, было первым большим шагом в истории глобального успеха шведской музыки. Спасибо за музыку!», — говорится в заявлении правительства. Правительство отметило, что последний альбом ABBA "Voyage" возглавил чарты 18 стран, стал бестселлером года в Германии и достиг самой высокой позиции группы в США.