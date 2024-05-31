Участники ABBA собрались вместе для получения рыцарского ордена Швеции

Церемония вручения прошла в Королевском дворце, где высокопоставленные военные, а также исследователи, бизнесмены и деятели искусства могут получить награды из рук короля во время недавно учрежденной церемонии.

Свои ордена музыканты получили из рук короля Карла XVI Густава. Участники группы появились на публике в полном составе, что сейчас случается редко.



ABBA

Карл XVI Густав в конце марта принял решение о награждении участников группы орденом Васы (король Швеции с 1523 года по 1560 год). Предложение удостоить их награды было подготовлено Орденским советом при Орденской канцелярии Его Величества, после чего было поддержано кабинетом министров.

Орден Васы - один из четырех рыцарских орденов (также Орден Меча, Орден Северной Звезды и Орден Серафима), которыми награждают за выдающиеся деяния, подвиги и проявления качеств, таких как мужество при спасении человеческой жизни, за научный подвиг или вклад большого значения для страны.