ABBA все-таки выпустит две новых песни

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNBC.

В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике. А менеджер коллектива Йорель Хансер сообщила, что новинки выйдут не раньше лета 2019 года. Солисты опубликовали фото из студии в Instagram и завели аккаунт в Twitter, но возвращения не случилось.



ABBA

На вопрос журналистов CNBC о том, когда же можно будет услышать эти песни, Ульвеус ответил: «Думаю, когда-нибудь в этом году. Да, я так думаю».

Бьерн Ульвеус подчеркнул, что несмотря на то, что участники ABBA собирались вместе для записи новых песен, свое возвращение на сцену группа не планирует.

Информацию подтвердил и один из участников квартета Бенни Андерссон. По его данным, один из новых треков называется I Still Have Faith In You, другой — Don’t Shut Me Down. Причем песни будут исполнены в разных жанрах — танцевальный и баллада.